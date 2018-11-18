Капитана Джека Воробья заменят женщиной

Вместо актера Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря» может сыграть женщина.
Сообщается, что компания Disney готова перезапустить франшизу, но ее центральным персонажем будет не полюбившийся миллионам зрителей Джек Воробей, а пиратка по имени Рэдд. Об этом сообщают HNE со ссылкой на собственные источники.
Но заранее переживать не стоит: сценарий новой киноленты еще не завершен, поэтому все может измениться. При этом источники сообщают, что раз Disney в последнее время ставит на главные роли своих высокобюджетных фильмов именно женщин, "Пираты" могут пойти по тому же сценарию.
Кто сыграет предполагаему Рэдд, пока неизвестно.
Как создать компьютерную игру с нуля? Расскажут разработчики сургутской Charge Game Studio: Булат Сайфуллин, Владимир Менякин и Иван Смирнов // ONLINE 26 ноября в 11:00