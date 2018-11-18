Экс-президент Украины Виктор Янукович был доставлен в Институт еще в пятницу, сообщают РИА Новости. Предполагается, что во время игры в теннис он заработал серьезную травму позвоночника и колена. Сейчас Янукович уже переведен в частную клинику.
Виктор Янукович был госпитализирован в Институт Склифосовского
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