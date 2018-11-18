В России собираются разработать систему полового воспитания школьников

По результатам исследования ВЦИОМ 60% россиян поддерживают проведение в школах уроков полового воспитания.

При этом 63% участников опроса считают, что лучшее время для сексуального просвещения - средние классы школы, еще 24% опрошенных уверены, что такие уроки должны проводиться в старшей школе.

На этот счет мнение представителей власти тоже расходятся, но более радикально. Например, вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает, что о методах контрацепции подросткам нужно рассказывать уже в школе, а вот министр просвещения Ольга Васильева утверждает, что на такие темы нужно говорить только в рамках семьи, пишет ТАСС.

Другие специалисты полагают, что уроки полового воспитания должны содержать в себе несколько аспектов.

"Подобные занятия необходимо поделить на две части. Одна из них должна быть посвящена безопасности, вторая - психологической составляющей", - говорит лауреат премии президента РФ в области образования Людмила Петрановская.

"Эта тема - культура полового поведения, культура сексуального поведения как часть большой темы формирования здоровья человека, здоровья семьи и ребенка", - считает директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко.