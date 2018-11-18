​РПЦ одобрила «Хроники Нарнии». Россияне негодуют

Жители Кургана возмутились недавней интернет-публикацией, принадлежащей их землячке Марианне Данилиной. Женщина разместила в сети фотографию первой страницы книги «Хроники Нарнии», на которой стояла отметка, что книга «Допущена к распространению издательским советом РПЦ».

Напоминаем, что ранее Российская православная церковь в лице митрополита Волоколамского Илариона заявляла, что детские книжки обязательно должны проходить многоступенчатый контроль, — как государственный, так и церковный. По словам митрополита, такие меры помогут развивать в детях не только интеллект, но еще и хороший вкус и эстетику.