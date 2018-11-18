Российские дипломаты предложили Великобритании создать центр для борьбы с "Машей и Медведем"

Авторы известного российского мультфильма «Маша и Медведь», который сейчас успешно транслируется за рубежом, и посольство России в Великобритании ответили на обвинительную статью, накануне опубликованную в Times:

«Как Великобритания может найти спасение от "Маши и Медведя"? Запустить анти-мультипликационный центр где-нибудь в Балтике? Поместить всех карикатуристов в санкционный список ЕС? Очевидно, что необходим решительный – и очень дорогостоящий-подход!», - написали российские дипломаты в Твиттере.

Студия «Анимаккорд», рисующая «Машу и медведя» также не осталась в стороне. Ее руководитель Дмитрий Ловейко ответил, что «Анимаккорд» — коммерческий проект, который не получает государственного финансирования и создатели мультика не имели в виду каких-либо политических параллелей, цитируют РИА Новости.

Напоминаем, что ранее в субботу газета Times назвала «Машу и Медведь» элементом «кремлевской пропаганды» и инструментом «мягкой силы» России. Решительность и напористость Маши сравнили с поведением Владимира Путина: «Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», — приводит Times слова профессора Энтони Глиса из Букингемского университета.