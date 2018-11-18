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Автор книги «Географ глобус пропил» встретится с сургутянами

19 ноября, в 15.00 в Центральной городской библиотеке им. Пушкина состоится телемост с Алексеем Ивановым сценаристом, культурологом и одним из самых известных российских писателей. Автор романов «Географ глобус пропил», «Общага-на-Крови» и «Тобол» ответит на вопросы поклонников и расскажет о своей новой книге «Пищеблок».

Алексей Иванов — любитель литературных экспериментов: от книги к книге он смело играет с содержанием, стилем и жанровой формой, пишет в самых разных литературных форматах. Так, «Географ глобус пропил», «Блуда и МУДО», «Общага-на-Крови» и «Ненастье» — современная городская проза. «Золото бунта», «Сердце пармы» и «Тобол» — модернистские исторические романы. «Псоглавцы» и «Комьюнити» — интеллектуальные триллеры. «Горнозаводская цивилизация», «Хребет России» и «Вилы» — масштабные фотокниги о национальной и нестоличной истории. 16 ноября 2018 года в «Редакции Елены Шубиной» выходит новая книга Алексея Иванова «Пищеблок». На этот раз автор представляет роман, сюжет которого разворачивается в пионерском лагере, где становится явью одна из популярных детских страшило

Онлайн-встреча с писателем будет транслироваться на международном библиотечном канале Bibliomost.ru и пройдёт в формате телемоста, который соединит библиотечную студию Севера Москвы и библиотеки более чем сорока регионов РФ и иностранных государств. П

#БиблиоМост - это новая международная бесплатная библиотечная услуга и одноименный сайт - агрегатор. Любая библиотека мира вместе со своими читателями может присоединиться к встрече с автором, проводящейся в любом регионе или пригласить на своё мероприятие. В данное время новую услугу развивают и предоставляют своим пользователям более 700 библиотек по всему миру.

Все желающие могут наблюдать за ходом телемоста на Youtube канале «Библиотеки Севера Москвы» https://www.youtube.com/watch?v=oHyGdOproEQ, где до окончания прямой трансляции в чате можно будет задать вопросы писателю.


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Сегодня в 10:17, просмотров: 29, комментариев: 0


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