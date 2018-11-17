Умер певец Евгений Осин

Певец Евгений Осин скончался в возрасте 54 лет, пишет «РЕН ТВ». Также информацию о смерти российского музыканта «Аргументам и фактам» подтвердил директор музыканта Александр Сидоренко.

Евгений Осин играл в нескольких музыкальных группах, в юном возрасте создал свой проект «Ночной колпак», который позднее был переименован в «Кекс». В группе он выступал, как вокалист и гитарист. После этого перешел в коллектив «Николай Коперник», а затем в «Альянс», где играл на барабанах.

Позже Осин начал сольную карьеру. Новые песни «Плачет девушка в автомате» и «Морячка» стали особо популярными. Далее он выпустил сольную пластинку «70-я широта», а после этого ещё два сборника: «Евгений Осин в России» и «Работа над ошибками».