​В Калифорнии из сильнейшего пожара погибло более 70 человек. Число пропавших без вести более 1000

В Калифорнии на протяжении всей недели бушуют пожары. Число погибших уже достигло 71 человек. Пропавшими без вести числятся еще 1011 человек, пишет CBS.

Основная часть жителей была эвакуирована в округ Лос-Анджелес - 170 тысяч человек.

СМИ сообщают, что в Калифорнии сейчас самый грязный воздух в мире: дым очень быстро распространяется на территории, где не было зафиксировано возгораний.

Ранее сообщалось, что пожары в Калифорнии, по оценкам экспертов, стали самыми смертоносными в истории США за последние 100 лет.