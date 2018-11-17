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​Сургутянин Александр Ковалёв стал рекордсменом по количеству медалей на Кубке России по плаванию

Соревнования проходили среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата

Сургутянин Александр Ковалёв получил 12 медалей различного достоинства на первом этапе Кубка России по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил параллельно с традиционным турниром по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы олимпийского чемпиона по плаванию Вениамина Таяновича, сообщает центр адаптивного спорта Югры.

Среди наград Ковалёва шесть золотых медалей на турнире Таяновича, а также два золота, три серебра и одна бронза Кубка России.

В соревнованиях принимало участие более 180 спортсменов из 20 регионов России.


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Сегодня в 19:23, просмотров: 312, комментариев: 0


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