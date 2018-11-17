​Краеведческий музей Сургута приглашает на квест «Искатели»

18 ноября в Сургутском краеведческом музее для детей и взрослых будет организован квест «Искатели».
В процессе игры участники квеста должны будут восстановить утерянные персональные данные героев Великой Отечественной войны. Разгадать военную тайну смогут только самые находчивые и сообразительные добровольцы.
Начало в 12:00. Телефон для справок: 90-77-34, 28-53-05.
Место проведения: ул. Просвещения, 7/1, Центр патриотического наследия.
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