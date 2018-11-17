​Более 2,5 тыс. семей Тюменской области улучшат свои жилищные условия в 2018 году

Благодаря различным жилищным программам, которые работают на территории Тюменской области, 2518 семей смогут улучшить условия проживания уже в этом году. Об этом на заседании президиума регионального правительства, которое провел губернатор области Александр Моор, заявил его заместитель, начальник главного управления строительства Сергей Шустов.

Для того, чтобы воплотить соответствующие планы в жизнь будет потрачено почти четыре миллиарда рублей. Из них 124 млн – федеральные средства.

Шустов пояснил, что в жилищные программы попадают работники бюджетной сферы, молодые семьи, дети-сироты, инвалиды, а также граждане, проживающие в аварийном жилье.

Например, при помощи программы по обеспечению жильем сотрудников бюджетной сферы в Тюмени и Тобольске в 2018 году 518 работников получат социальную выплату и заём на покупку квартиры. Также на особом контроле находятся дети-сироты. В 2018 году запланировано приобретение 602 квартир.

В ходе заседания Шустов предоставил данные, согласно которым, с начала января прошлого года полностью расселено 20,8 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда – это 89 домов, в которых проживало 1388 жителей региона.

По окончанию встречи начальник управления строительства заверил Александра Моора, что все дома строятся по графику и будут сданы в установленные сроки. Таким образом, до конца года будут исполнены все планы по вводу жилья, а это 1,25 млн квадратных метров.

Напомним, что президент России Владимир Путин установил планы по увеличению объемов жилищного строительства в стране до 120 млн квадратных метров в год. В Тюменской области в соответствии с планом разработан график ввода жилья до 2024 года.