Хабиб Нурмагомедов может во второй раз выйти на ринг против Макгрегора, но уже по правилам бокса

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов может во второй раз выйти на ринг против ирландца Конора Макгрегора, однако в этот раз уже по правилам бокса, пишут «Известия» со ссылкой на отца и тренера Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова.

«Что касается поединка против Конора по правилам бокса, то такой бой нам интересен. Хабиб показал, что способен побеждать лучших ударников смешанных единоборств. Он говорил об этом и раньше, но мало кто в это верил. Однако после ярких побед над Майклом Джонсоном, Эдсоном Барбозой и Конором начинают верить», — заявил отец чемпиона.

Нурмагомедов-старший уверен, что у Хабиба есть все навыки для того, чтобы одержать победу на Конором по правилам бокса.

«Одним из ключевых навыков могу назвать выносливость. Мне вспоминается пятираундовый бой с Элом Яквинтой, в котором Хабиб показал свою готовность вести поединок в абсолютно любом проявлении, используя при этом все: от легкого левого джеба до контроля в партере», — считает он.

Напомним, что 6 октября Хабиб Нурмагомедов сохранил титул чемпиона UFC в лёгком весе.