Скорректированная карта перекрытия участка Югорского тракта в Сургуте // СХЕМА

Глава города Сургута Вадим Шувалов у себя на странице Вконтакте опубликовал запись с измененной картой перекрытия участка Югорского тракта.
«Вот две схемы автомобильного движения, по которым можно добраться в гипермаркет «Лента»: со стороны улицы Аэрофлотской и со стороны посёлка Белый Яр», – пишет Шувалов.
В комментариях под записью уже появились недовольные. Люди боятся, что из-за перекрытия может повториться сентябрь 2018 года.
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