​Культурный центр «Порт» приглашает отпраздновать свое шестилетие // АФИША

В 2018 году Культурному центру «Порт» исполняется шесть лет. Молодежная площадка приглашает жителей города поучаствовать в празднике.

Всех гостей ждет насыщенная программа: открытие выставки Нади Макаренко «Коты и ты», выступление музыкального проекта «Aisatsana» (г. Санкт-Петербург), презентация обновлённой экспозиции в пространствах «Мэ» и «Жэ» - в ближайший год они будут радовать нас проектом «Цветные кляксы» Евгения Сергеева, а также сладости.

Мероприятие запланировано на 24 ноября. Начало в 18:00