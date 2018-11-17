​В ближайшие три года в Тюменской области планируется ввести 4,19 млн кв.м. жилья

Глава Тюменской области Александр Моор заявил, что регион предпринимает все возможные меры для развития жилищного строительства: в оборот вводятся новые земельные участки, создается инженерная инфраструктура, ликвидируются административные барьеры.

«Наша работа дает результат. За четыре года введено в эксплуатацию более семи миллионов квадратных метров жилья. По вводу жилья в расчете на одного человека Тюменская область занимала первое место в России в 2012, 2013 и 2015 годах и не выходит из тройки лидеров сегодня. Ежегодно на реализацию жилищных программ выделяется более трех миллиардов рублей бюджетных средств. С 2014 года улучшили жилищные условия 12 тысяч семей», – рассказал Моор.

Напомним, что президент России Владимир Путин установил планы по увеличению объемов жилищного строительства в стране до 120 млн квадратных метров в год.

В Тюменской области в соответствии с планом разработан график ввода жилья до 2024 года. Об этом рассказал заместитель губернатора, начальник главного управления строительства Сергей Шустов.

«В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 1 миллион 250 тысяч квадратных метров жилья, в 2019 году – 1 миллион 400 тысяч квадратных метров, в 2020 году – 1 миллион 540 тысяч квадратных метров. В дальнейшем ввод жилья будет только расти. К 2024 году планируется довести этот показатель до 1 миллиона 620 тысяч квадратных метров», – заявил он.

Шустов также подчеркнул, что начиная с 2020 года в Тюменской области ежегодно будет вводится по 1 кв. метру жилья на каждого жителя.