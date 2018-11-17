Пока не поздно: россиянам советуют скупать доллары

Россиянам настойчиво рекомендуют скупать валюту. Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева заявила «Российской газете», что в ближайшие 14 дней доллар будет близок к падению, а после новогодних праздников гарантированно упадет.

Она считает, что новые антироссийские санкции будут рассмотрены до нового года, соответственно все последствия почувствуются в январе-феврале.

Кроме того, она подчеркнула, что с 26 ноября доллар может немного подешеветь из-за начала налогового периода, в который компании для погашения своих обязательств перед государством, как правило, продают валютную выручку на внутреннем рынке.

Сдерживающим фактором может стать цена не нефть – до конца ноября котировки нефти Brent могут снизиться до 62 долларов, пишет газета со ссылкой на экспертов.