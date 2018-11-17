​ВВП России мог бы быть выше на 6 процентов если бы не санкции США и Евросоюза

Bloomberg опубликовал исследование согласно которому, экономика России могла бы быть выше на 6 процентов, в случае отсутствия санкции США и Евросоюза.

По мнению издания, из-за всех негативных факторов ВВП России на десять процентов ниже, чем было спрогнозировано пять лет назад.

Кроме санкций, под негативными факторами подразумевается падение цен на нефть, политика таргетирования инфляции, а также общий спад интереса инвесторов к развивающимся рынкам.