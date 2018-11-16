​Почему сейчас идеальное время для покупки квартиры в «4 сезона»?

Экспертным мнением и ответом на этот вопрос с нами поделился Владимир Шевелев, руководитель розничного бизнеса банка ВТБ24 на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
— В 2018 году мы видим значительный рост спроса югорчан на
улучшение жилищных условий с помощью ипотеки. По итогам девяти месяцев года ВТБ
в ХМАО фиксирует прирост выдач ипотечных кредитов более чем в 1,5 раза – на
65%. Общий объем выдач ВТБ в регионе за январь-сентябрь 2018 года превысил 7
млрд рублей, тогда как в прошлом году банк выдал в регионе за аналогичный
период 4,3 млрд рублей.
Вырос и средний размер ипотечного кредита. По выданным в этом году ВТБ кредитам в Югре он достигает 2 миллионов 385 тысяч рублей.
Прирост к прошлому году составил 8%. Это выше средней суммы ипотечного кредита по стране (2,2 млн рублей). Основная причина роста ипотечного кредитования в этом году – это, конечно, уровень ставок. В условиях стабильных цен на недвижимость и размера первоначального взноса ипотека стала гораздо более доступным инструментом для решения жилищного вопроса. Также этому способствуют совместные специальные предложения от банков и застройщиков.
ВТБ в ХМАО и застройщик «ССТ» предлагают совместную ипотечную программу. В ее рамках процентная ставка по ипотечным кредитам для приобретения квартир от «ССТ» снижена на 0,5 процентных пункта и составляет 9,5%. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры, а для зарплатных клиентов ВТБ – 10%.
Кроме того, у ВТБ есть специальная программа «Больше метров – меньше ставка» для приобретения квартир площадью свыше 65 кв.м. По этой программе предусмотрена еще более низкая процентная ставка по ипотеке – 9,3%. Двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и студии в комплексе «4 сезона» как раз превышают 65 квадратных метров по площади, так что покупатели больших семейных квартир смогут получить наиболее выгодную ставку.
Ставки сейчас на комфортном уровне, они по-прежнему близки к
историческим минимумам. Поэтому если есть необходимость в улучшении жилищных
условий, то момент для оформления ипотеки подходящий. Мы видим, что именно в
этом году многие семьи, которые ранее ожидали удобного случая и дальнейшего
снижения ставок, оформляют ипотеку.
Кстати, в конце года мы всегда отмечаем повышенный спрос на ипотечные кредиты. Именно в предновогодний период клиенты чаще решаются реализовать мечту о своей недвижимости.
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