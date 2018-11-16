​Почему сейчас идеальное время для покупки квартиры в «4 сезона»?

Экспертным мнением и ответом на этот вопрос с нами поделился Владимир Шевелев, руководитель розничного бизнеса банка ВТБ24 на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

— В 2018 году мы видим значительный рост спроса югорчан на улучшение жилищных условий с помощью ипотеки. По итогам девяти месяцев года ВТБ в ХМАО фиксирует прирост выдач ипотечных кредитов более чем в 1,5 раза – на 65%. Общий объем выдач ВТБ в регионе за январь-сентябрь 2018 года превысил 7 млрд рублей, тогда как в прошлом году банк выдал в регионе за аналогичный период 4,3 млрд рублей.

Вырос и средний размер ипотечного кредита. По выданным в этом году ВТБ кредитам в Югре он достигает 2 миллионов 385 тысяч рублей.

Прирост к прошлому году составил 8%. Это выше средней суммы ипотечного кредита по стране (2,2 млн рублей). Основная причина роста ипотечного кредитования в этом году – это, конечно, уровень ставок. В условиях стабильных цен на недвижимость и размера первоначального взноса ипотека стала гораздо более доступным инструментом для решения жилищного вопроса. Также этому способствуют совместные специальные предложения от банков и застройщиков.

ВТБ в ХМАО и застройщик «ССТ» предлагают совместную ипотечную программу. В ее рамках процентная ставка по ипотечным кредитам для приобретения квартир от «ССТ» снижена на 0,5 процентных пункта и составляет 9,5%. Первоначальный взнос составляет 15% от стоимости квартиры, а для зарплатных клиентов ВТБ – 10%.

Кроме того, у ВТБ есть специальная программа «Больше метров – меньше ставка» для приобретения квартир площадью свыше 65 кв.м. По этой программе предусмотрена еще более низкая процентная ставка по ипотеке – 9,3%. Двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и студии в комплексе «4 сезона» как раз превышают 65 квадратных метров по площади, так что покупатели больших семейных квартир смогут получить наиболее выгодную ставку.

Ставки сейчас на комфортном уровне, они по-прежнему близки к историческим минимумам. Поэтому если есть необходимость в улучшении жилищных условий, то момент для оформления ипотеки подходящий. Мы видим, что именно в этом году многие семьи, которые ранее ожидали удобного случая и дальнейшего снижения ставок, оформляют ипотеку.

Кстати, в конце года мы всегда отмечаем повышенный спрос на ипотечные кредиты. Именно в предновогодний период клиенты чаще решаются реализовать мечту о своей недвижимости.

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