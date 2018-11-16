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​Депутаты фракции ЛДПР проголосовали против принятия бюджета Югры в данной редакции

Главный аргумент – огромные выпадающие доходы

Сегодня во время очередного заседания регионального парламента депутаты принимали бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на ближайшую трехлетку. Вопрос вызвал бурные прения и обсуждения как накануне во время совместного заседаний всех комитетов, так и на самом заседании Думы Югры. Заместитель руководителя фракции ЛДПР Виктор Сысун спросил, как будут компенсироваться выпадающие доходы, сумма которых за три года составит более 110 млрд. рублей. "Нам передали акцизы на крепкий алкоголь и штрафы за нарушение безопасности дорожного движения", - сказала директор Департамента финансов Вера Дюдина.

Своего коллегу поддержал руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков. "Мы против бюджета: во-первых, налоговые льготы, выпадающие доходы. Это 40 млрд. руб. в год, эти деньги нужны для решения различных задач. В этом году на федеральном уровне серьезно изменились налоговые льготы. Во-вторых, межбюджетные отношения. Были времена, когда некоторые муниципалитеты имели профицитный бюджет. Сейчас мы "высушили" местные бюджеты в муниципалитетах. Вчера на комитете практически каждый депутат рассказал, что в курируемых им территориях много недоделок – в частности, где-то в школах окна не могут поставить, холодно в помещениях в больницах, а на масштабные стройки мы даем деньги. При этом переданные федерацией новые доходные источники поступлений не компенсируют огромные выпадающие доходы регионального бюджета", - заявил депутат от ЛДПР Евгений Марков.

Заместитель губернатора Вера Дюдина отметила, что округ дает налоговые льготы, постоянно совершенствуя подход: "В этом году ситуация стабилизировалась: предприятия получают льготы только в том случае, если не снижается налоговая база. Если у вас есть основания считать, что на местах что-то не до конца профинансировано, давайте обсуждать подробнее", - сказала глава департамента.

Главный аргумент депутатов ЛДПР против принимаемой редакции бюджета – это выпадающие доходы основного финансового документа региона, которые составляют практически пятую часть бюджета. Напомним, югорские финансисты заложили в проект бюджета 2019-2021 гг. прогноз по доходам на 11,8% ниже, чем ожидаемые поступления в текущем году.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 31, комментариев: 0


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