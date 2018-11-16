Разработчики мобильных приложений померятся силами на «Югорском хакатоне». Идет прием заявок

Сургутских программистов и веб-дизайнеров приглашают к участию в третьем окружном конкурсе «Югорский хакатон. Хантатон-2018»

Он пройдет с 24 по 25 ноября в Ханты-Мансийске, в КВЦ «Югра-Экспо». В этом году тема мероприятия - «Цифровая трансформация: технологии для бизнеса и жизни».

Конкурсантам предстоит создать прототип программного продукта: мобильного приложения, веб-сервиса или интернет-портала. «Мозговой штурм» программистов продлится 24 часа с небольшими перерывами на питание и сон. В течение всего мероприятия участникам хакатона будут оказывать поддержку специалисты с опытом работы в сферах IT или управления. Победители получат дипломы и ценные призы.

Участвовать в соревновании могут программисты, веб-дизайнеры и другие представители IT-сферы, достигшие 18 лет, как индивидуально, так и в составе команды.

Получить подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте: хантатон.рф