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​В Тюменской области снизилось число коррупционных нарушений

Глава Тюменской области Александр Моор рассказал о проведенных проверках по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений коррупционной направленности. Он заявил, что профилактика и противодействие коррупции один из самых важных приоритетов в работе регионального правительства.

«Все ранее реализуемые меры будут продолжены. Это проверки в отношении служащих и муниципальных депутатов, разъяснительная работа и обучение служащих, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и перевод государственных услуг в электронный вид», – отметил губернатор.

По его словам, в 2018 году было проведено много проверок в отношении муниципальных депутатов. По большей части проверялись сведения о доходах, предоставленные ими. Также начиная с этого года будет проводиться анализ деятельности исполнительных органов власти, которые оказывают государственную поддержку, на наличие конфликта интересов и скрытой аффилированности.

Представителям правоохранительных органов отмечается снижение числа коррупционных нарушений в органах исполнительной власти. Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров предложил ужесточить требования к тем, кто не в первый раз предоставляет недостоверные сведения о доходах. Он уверен, что после такого нововведения они будут более внимательно относится к исполнению обязанностей по предоставлению сведений.

В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, прокурор региона Владимир Владимиров, начальник РУ ФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев, руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Александр Кубляков, начальник УМВД РФ по Тюменской области Юрий Алтынов, а также представители других федеральных ведомств, областного правительства, общественных организаций.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 96, комментариев: 0


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