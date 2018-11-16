Все больше россиян с пессимизмом смотрят на состояние экономики

Лишь 13 процентов россиян довольны состоянием национальной экономики, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое цитирует Lenta.ru.

57 процентов респондентов оценивают экономическую ситуацию как «среднюю», еще 27 процентов считают ее плохой. По данным исследователей из ВЦИОМа, индекс оценок экономической ситуации за год снизился на 16 пунктов. Вместе с ним снизился и индекс социального оптимизма — на 23 пункта. 25 процентов респондентов считают, что в будущем они станут жить хуже, чем сейчас. В том, что все останется как есть, уверены 40 процентов респондентов.

При этом большинство опрошенных текущая жизненная ситуация «вполне устраивает» — таких 58 процентов. Отчасти личным положением дел довольны 21 процент, еще 16 процентов — недовольны.