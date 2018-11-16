​Ъ: Копии паспортов россиян попали в общий доступ через компьютеры МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) могут стать местом утечки персональных данных. На проблему обратили внимание журналисты «Коммерсанта», проверив компьютеры общего доступа, подключенные к сканеру, столичных МФЦ. Они установлены для того, чтобы каждый посетитель мог, например, самостоятельно загрузить копий документов на портал госуслуг.

Выяснилось, что на этих компьютерах в общем доступе хранятся сотни разных документов: копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках. Воспользовавшись услугой, граждане забывают удалять файлы, а сотрудники МФЦ не озаботились этим. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель или же отправить себе по почте.

Эксперты предупреждают, что на основании этих данных можно набрать микрозаймов или даже получить доступ к средствам на счетах людей.

В профильных ведомствах, комментируя ситуацию, назвали подобное хранение данных грубейшим нарушением. В пресс-службе центров госуслуг Москвы сообщили, что компьютеры в зоне электронных услуг не имеют полного доступа к интернету, администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров.

Однако, кто компенсирует ущерб в случае неправомерного использования персональных данных, в ведомствах не пояснили. «Компенсация возможна лишь в случае, если удастся доказать прямую связь между сканированием документов в МФЦ и полученным ущербом, что практически нереально. Скорее суд увидит в действиях самого человека небрежное отношение к документам», — уверен эксперт RTM Group Евгений Царев.