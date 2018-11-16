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Глава сургутского спорта Шамиль Лукманов отстранен от работы

Реорганизация спортивных школ города остановлена

Фото: ura.ru
Фото: ura.ru

Начальник управления физкультуры и спорта администрации Сургута Шамиль Лукманова отстранен от работы на месяц. За это время в структурном подразделении пройдет проверка. Кроме того, полностью прекращена реорганизация спортивных школ города. Об этом в своем официальном заявлении сообщил глава Сургута Вадим Шувалов.

«Мною принято решение полностью остановить реорганизацию спортивных учреждений города, не трогать сложившиеся коллективы и спортсменов. Начальник управления физической культуры и спорта отстранен от своей работы до окончания проверки, которая продлится в течение месяца. В ближайшее время я проведу дополнительные встречи с представителями спортивной общественности города и родителями. Вместе с ними мы будем обсуждать будущее сургутского спорта», — заявил Вадим Шувалов.

Ранее, напомним, руководители нескольких спортивных федераций Сургута и ряд спортсменов написали открытое письмо губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой снять Шамиля Лукманов с его поста. В числе претензий к начальнику спорткомитета упоминались обвинения в неэффективном использовании средств, в непрозрачном финансирование спортивных школ, в кумовстве при назначении кадров и старые уголовные дела. После этого в Сургут для переговоров со спортсменами приехал недавно назначенный глава окружного департамента спорта Сергей Артамонов. Для решения конфликта была создана специальная рабочая группа.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 555, комментариев: 5


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 10:45
Прозрение ....
Как же раньше не видели это?
Куда же глазаньки глядели?
AlexMatrosov
не нравится
Сегодня в 13:51
К чему эта травля ? Он что сам придумал оптимизацию и сокращения? Ему скорее всего сверху с округа по разнарядке скинули сокращенную смету и крутись как хочешь - что он и делал. Что за тенденция такая травли организовввать людей? А если вас поставить на его место как бы поступили?
Ринат Кадыров AlexMatrosov
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Сегодня в 14:15
По майским указам пора бюджетникам на 5% увеличить зарплату, Окай, но сначала численность на 5% уменьшим. Россия
Флудер
не нравится
Сегодня в 14:38
Свердловский губернатор оставил на должности чиновницу по молодежной политике. И мне нравится этот поступок! Ибо не пошел на популистский жест в угоду визгливому интернету. Да, любой руководитель отвечает за свои кадры, за своих подчиненных, но если он по любому писку кривоинформированного сообщества будет отказываться от своего решения назначить того или иного чиновника на должность, то грош цена и ему, и его решениям. Куйвашев как бы сказал: я в своё время не с кондачка назначил эту даму, тщательно изучил и её документы. и послужной список. и пообщался с ней лично. и выбор свой сделал осознанно, какого я буду отказываться от своего взвешенного решения? Что, она сама рассказала. что её назначили с бухты-барахты? Да наверняка, всё опять переврали, подали в негативном свете, да наверняка, она вообще это не говорила, или говорила не о том. Что, её обвиняют в многомиллионных растратах? У нас презумпция невиновности, вот когда докажут, тогда и будет о чем разговаривать. Короче, я назначил, я считаю её работоспособной, неглупой, пусть работает, идите на в свой интернет! Молодец, чо.
Сергей Б AlexMatrosov
не нравится
Сегодня в 15:01
Кого тогда отстранить? Артамонова? Комарову? Путина? Всех?.. Ваше предложение. Только не говорите, что санкции виноваты. А то, как-то странно получается, чиновники есть, проблемы есть. Ответственных нет.

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