Глава сургутского спорта Шамиль Лукманов отстранен от работы

Начальник управления физкультуры и спорта администрации Сургута Шамиль Лукманова отстранен от работы на месяц. За это время в структурном подразделении пройдет проверка. Кроме того, полностью прекращена реорганизация спортивных школ города. Об этом в своем официальном заявлении сообщил глава Сургута Вадим Шувалов.
«Мною принято решение полностью остановить реорганизацию спортивных учреждений города, не трогать сложившиеся коллективы и спортсменов. Начальник управления физической культуры и спорта отстранен от своей работы до окончания проверки, которая продлится в течение месяца. В ближайшее время я проведу дополнительные встречи с представителями спортивной общественности города и родителями. Вместе с ними мы будем обсуждать будущее сургутского спорта», — заявил Вадим Шувалов.
Ранее, напомним, руководители нескольких спортивных федераций Сургута и ряд спортсменов написали открытое письмо губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой снять Шамиля Лукманов с его поста. В числе претензий к начальнику спорткомитета упоминались обвинения в неэффективном использовании средств, в непрозрачном финансирование спортивных школ, в кумовстве при назначении кадров и старые уголовные дела. После этого в Сургут для переговоров со спортсменами приехал недавно назначенный глава окружного департамента спорта Сергей Артамонов. Для решения конфликта была создана специальная рабочая группа.
Как же раньше не видели это?
Куда же глазаньки глядели?