Глава сургутского спорта Шамиль Лукманов отстранен от работы

Начальник управления физкультуры и спорта администрации Сургута Шамиль Лукманова отстранен от работы на месяц. За это время в структурном подразделении пройдет проверка. Кроме того, полностью прекращена реорганизация спортивных школ города. Об этом в своем официальном заявлении сообщил глава Сургута Вадим Шувалов.

«Мною принято решение полностью остановить реорганизацию спортивных учреждений города, не трогать сложившиеся коллективы и спортсменов. Начальник управления физической культуры и спорта отстранен от своей работы до окончания проверки, которая продлится в течение месяца. В ближайшее время я проведу дополнительные встречи с представителями спортивной общественности города и родителями. Вместе с ними мы будем обсуждать будущее сургутского спорта», — заявил Вадим Шувалов.

Ранее, напомним, руководители нескольких спортивных федераций Сургута и ряд спортсменов написали открытое письмо губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой снять Шамиля Лукманов с его поста. В числе претензий к начальнику спорткомитета упоминались обвинения в неэффективном использовании средств, в непрозрачном финансирование спортивных школ, в кумовстве при назначении кадров и старые уголовные дела. После этого в Сургут для переговоров со спортсменами приехал недавно назначенный глава окружного департамента спорта Сергей Артамонов. Для решения конфликта была создана специальная рабочая группа.