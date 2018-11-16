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На сайте Пенсионного фонда появился голосовой ассистент для людей со слабым зрением

На официальном сайте Пенсионного фонда России доступна новая функция - голосовой ассистент, которая поможет озвучить любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Теперь все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства.

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих, по сравнению со стандартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет задавать наиболее удобные пользователю параметры отображения текста, фона страниц и так далее.

В Югре также действует соглашение о предоставлении государственных услуг ПФР через Многофункциональные центры.

С целью повышения качества обслуживания жителей малых населенных пунктов, на территории Югры организована работа передвижной мобильной клиентской службы. График выездных приемов составляется ежемесячно. Об очередном приезде специалистов ПФР жители могут узнать в сельской администрации, через местные средства массовой информации или на официальном сайте .

Граждане, которые по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста не имеют возможности приехать в территориальный орган ПФР, могут получить консультацию специалиста мобильной клиентской службы на дому.

Для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам и услугам ПФР инвалидов и других маломобильных групп населения территориальными органами ПФР в городах и районах округа ведется работа по оснащению помещений приема граждан специальными приспособлениями и оборудованием.


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Сегодня в 09:37, просмотров: 31, комментариев: 0


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