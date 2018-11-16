​В Югре за сутки в ДТП пострадали семь человек

В четверг, 15 ноября, на территории Югры зарегистрировано шесть автоаварий, в которых пострадали семь человек, сообщает отдел пропаганды УГИБДД Югры.

Так, в Радужном в 16.40 47-летний мужчина на автомобиле Lada, выезжая с прилегающей территории на улицу Возрождения, не уступил дорогу и врезался в ВАЗ-217103. В аварии пострадал 25-летний водитель ВАЗа и пассажир Lada– 30-летняя женщина.



Фото: vk.com/gbdd86