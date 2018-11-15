Наталья Комарова рассказала о будущем здания сургутского бюро судмедэкспертизы

Решение по зданию судмедэкспертизы в Сургуте зависит от работы властей муниципалитета. Об этом рассказала губернатор региона Наталья Комарова порталу siapress.ruпосле пресс-конференции, которая прошла в Ханты-Мансийске. Напомним, недостроенное здание уже 20 лет является заброшенным. Оно было завершено на 60 процентов и сейчас является пристанищем бездомных, сатанистов и подростков.

«Уже несколько раз подступалась к тому, чтобы повлиять на эту историю. Есть особенные трудности в организации работы по консервированию и ликвидации начатых строительством, но ненужных, потерявших актуальность либо не соответствующих проектным решениям объектов. – объяснила Наталья Комарова. – И это, вероятно, как раз такой случай. В этой связи я бы прежде всего обратила внимание руководителей муниципалитета на такие факты ввиду того, что это несвободные земли, а, следовательно, и возможность эффективного управления муниципальным имуществом, и возможность развития муниципалитета. Сургут - плотно застроенный город, в связи с этим освобождение его территории от ненужных объектов - актуальнейшая тема. Ну а дальше ищем потерпевшего и приводим в соответствие с его статутом реальное положение дел».