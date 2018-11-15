​Принят бюджет Югры на ближайшую трехлетку

Депутаты думы Югры на заседании 15 ноября утвердили бюджет региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Он рассчитан исходя из консервативной оценки экономической ситуации в стране и округе и предполагают умеренную динамику снижения цен на нефть и объёмов добычи нефти, а также рост среднегодового курса доллара США к рублю, отмечает пресс-служба окружного парламента.

«Бюджет на предстоящие три года я считаю абсолютно сбалансированным. Я не зря назвал его на заседании думы сильным, потому что, несмотря на то, что он запланирован с дефицитом, этот год мы закончим с профицитом, и большая часть профицита как раз пойдёт на погашение дефицита уже в начале будущего года. Я думаю, что при грамотном администрировании у нас есть определённый резерв по дополнительному привлечению средств. Бюджет учитывает все одиннадцать национальных проектов, которые обозначены Президентом Российской Федерации. Они у нас прописаны в 25 программах», - отметил на пресс-конференции, состоявшейся после заседания, спикер окружного парламента Борис Хохряков.

Доходы на 2019 год относительно ожидаемых поступлений 2018 года запланированы на 11,8% ниже и составят 187,6 млрд. рублей. В 2020-2021 годах доходы запланированы с ростом 2020 года к 2019 году на 0,6%, 2021 года к 2020 году на 0,2% и составят, соответственно, 188,7 млрд. и 189,1 млрд.

Расходы на 2019 год по сравнению с расходами 2018 года сократятся на 12,5 млрд. или на 5,7% и составят 208 млрд. рублей. В 2020 году запланирован рост расходов на 5,5 млрд. или на 2,6% к 2019 году. В 2021 году расходы запланированы с небольшим ростом к 2020 году (0,8%).

Дефицит в 2019 году - 20,4 млрд. или 11,2% от доходной части бюджета автономного округа, в 2020 – 24,8 млрд., в 2021 – 26 млрд. Законом предусмотрены источники внутреннего финансирования дефицита.