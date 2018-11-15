​Жителям Югры предлагают пожаловаться на коррупционеров

Прокуратура Югры проведет «прямую линию» по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции в организациях. Она состоится в пятницу, 16 ноября, с 10.00 до 12.00.

«Граждане могут сообщить о неисполнении антикоррупционного законодательства в организациях, о фактах нарушениях закона при осуществлении закупок и расходовании бюджетных средств», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

На вопросы будет отвечать прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Елена Ачкасова. Телефон «прямой линии»: 8(3467) 352-184.