​В Нягани 16-летняя девушка во время ссоры ранила сестру ножом

В Нягани во время ссоры 16-летняя девушка ударила 19-летнюю сестру ножом. Пострадавшая госпитализирована.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.
«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в ведомстве.
Также следователи изучат условия проживания и воспитания несовершеннолетней.
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