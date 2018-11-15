​В Нягани 16-летняя девушка во время ссоры ранила сестру ножом

В Нягани во время ссоры 16-летняя девушка ударила 19-летнюю сестру ножом. Пострадавшая госпитализирована.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавили в ведомстве.

Также следователи изучат условия проживания и воспитания несовершеннолетней.