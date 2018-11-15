Фермерам в Югре предлагают кооперироваться

Югорские фермеры могут кооперироваться для продвижения в федеральных торговых сетях. Такое предложение внесла губернатор региона Наталья Комарова на пресс-конференции, проходящей в Ханты-Мансийске.

«Мы будем поддерживать всеми силами наших местных производителей, которые пытаются зайти в федеральные торговые сети со своей продукцией. У нас есть опыт муниципалов, когда интересы фермеров и малых товаропризводителей защищаются. Например, в Ханты-Мансийске есть меры по поддержке фермеров. Также наши фермеры могут сами кооперироваться и продвигать свою продукцию среди федералов», – заявила Наталья Комарова.