​В Госдуме разъяснили, кого коснутся налоги для самозанятых

15 ноября Госдума приняла в третьем чтении пакет законов о введении специального льготного налогового режима для самозанятых граждан. С 1 января 2019 год он начнет действовать на территории Москвы, Московской области, Калужской области и Республики Татарстан. Продлится эксперимент до 31 декабря 2028 года.

Соавтор закона, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров разъяснил пресс-службе нижней палаты парламента основные положения закона.

В документе предусмотрено, что самозанятые — это лица, у которых нет работодателя и у которых нет наемных работников, то есть это граждане, получающие свой доход от своей личной трудовой деятельности. Их максимальный доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год (200 тысяч рублей в месяц).

«Действуют и несколько других ограничений: скажем, нельзя воспользоваться данным налоговым режимом, если ты торгуешь подакцизными товарами, например, алкоголем или бензином. Это также не смогут быть, например, нотариусы, арбитражные управляющие, адвокаты, поскольку их деятельность регулируется отдельными законами», - пояснил Макаров.

Также депутат подчеркнул: «Данный закон направлен на то, чтобы из «серой зоны» имели возможность выйти именно те люди, которые никак не зарегистрированы. Но любой человек, если он сочтет для себя данный режим более выгодным, сможет им воспользоваться – у людей должны быть равные возможности».

Для самозанятых будет действовать упрощенная система уплаты.

Средства будут зачисляться в региональный бюджет по месту осуществления деятельности.

Для тех самозанятых, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Уплата налогов будет осуществляться по упрощенной процедуре — для регистрации нужно будет скачать мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.