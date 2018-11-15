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Комарова недовольна работой «Корпорации развития»

Губернатор Югры Наталья Комарова осталась недовольна работой «Корпорации развития» над проектом завода «Полярный кварц». Об этом она заявила во время пресс-конференции, которая проходит в Ханты-Мансийске.

«В свое время мы предложили заниматься этим проектом Корпорации развития. Но если анализировать результаты, то я как житель округа, ими не удовлетворены. Мы сейчас занимаемся получением акций этого предприятия, чтобы передать их более состоятельному в плане профессиональных возможностей инвестору», – заявила Наталья Комарова.


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Сегодня в 14:52, просмотров: 169, комментариев: 1


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Комментарии:
Ринат Кадыров
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Сегодня в 17:21
Корпорация развития которая местный Совхоз Северное прикупила и обещала не перепрофилировать его? Так в марте СИА пресс писали что они банкрот. НВ не в курсе?

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