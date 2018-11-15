Комарова: «Хорошо еще Трампу не пишем»

Губернатор Югры Наталья Комарова считает, что население округа недостаточно участвует в выборах и не спрашивает с глав своих муниципалитетов качество их работы. Об этом она заявила во время пресс-конференции, проходящей в Ханты-Мансийске, отвечая на вопрос о своем отношении к прямым выборам глав муниципалитетов.

«Такие вопросы всегда притягивают огромное внимание людей. Наш регион абсолютно самодостаточен в части обеспечения кадрами как структуры правительства, так и муниципалитетов. В отношении выборов мэров - они выбираются. - объясняет Наталья Комарова. - Вопрос в недостаточности участия населения в процедуре. Мое личное мнение - я получала работу и так, и эдак. Психологически первая реакция - все, на выборы не пойду. Второе, если подумать - на выборы люди не ходят, сумасшедшие деньги тратятся, с выбранных глав не спрашивают. А в итоге к губернатору идут вопросы по ботаническим садам. Хорошо еще Трампу не пишем».