Переход на новые правила обращения с мусором в Югре проходит по плану

В Югре планово выполняют дорожную карту по переходу на новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об это сказала губернатор региона Наталья Комарова во время пресс-конференции, проходящей в Ханты-Мансийске.

«В целом дорожная карта выполняется планово. Второе – сейчас три муниципалитета уже перешли на новую схему обращения с отходами. Остальные готовы во всем за исключением утверждения тарифной составляющей. Тут большой блок отводится общественному обсуждению этих моментов. Нам ничего не должно помешать, но на эту минуту, на этот день, мы движемся соответственно планам, чтобы на 1 января быть полностью готовыми к переходу на новую схему обращения с отходами».