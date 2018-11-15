Комарова рассказала, о главных достижениях Югры в этом году

Рост зарплат и стабилизация объемов добычи нефти стали главными достижениями в Югре в 2018 году. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова во время пресс-конференции, которая проходит в Ханты-Мансийске.

«Я бы обратила внимание – прорыв не прорыв, но результат не одномоментный, - на стабилизацию объемов добычи нефти. Сначала мы бились за то, чтобы они падали меньшими темпами. Теперь мы говорим о том, чтобы уже не падать. Я бы на это обратила внимание. – рассказала Наталья Комарова. – Рост зарплат. Я далека от того, чтобы прыгать и хлопать в ладоши, объявляя победу, но реальное развитие есть. Еще одна тема - активизация интереса инвесторов к нашей территории. Наши базовые экономические показатели позволяют нам диверсифицировать наши ожидания и рассчитывать на рост».