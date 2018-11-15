В Югре могут привлекать к регулированию цен на топливо независимых поставщиков

К регулированию цен на бензин и дизельное топливо в Югре могут привлечь независимых поставщиков. Об этом заявила губернатор региона Наталья Комарова во время пресс-конференции, проходящей в Ханты-Мансийске:

«У нас в Югре 30% так называемых независимых поставщиков. При этом очень много правил, которые входят в конфликт, когда происходят какие-то сбои. Например, сейчас есть договоренность между государством и крупными компаниями на тему того, что цены на бензин остаются на нынешнем уровне до марта 2019 года. Но это не устраивает тех, кто не участвует в этом картельном соглашении. Мы сейчас анализируем обстановку в Югре, контроль цен ведется ежедневно, чтобы здесь и сейчас найти возможности для реакции в случае изменения цен. Вице-премьер Дмитрий Козак не исключал, что и независимых поставщиков привлекут к регулированию цен. Если такая возможность найдётся, то мы в Югре займемся».