В Югре растет въездной туризм

В Югре наблюдается устойчивый рост туризма. Об этом рассказала губернатор региона Наталья Комарова на пресс-конференции, которая проходит в Ханты-Мансийске. Вместе с тем глава округа посетовала, что Югра плохо рекламирует свои туристические возможности.

«Въездной туризм у нас растет и рост устойчивый. Не хочу быть неточной, но по ожиданиям нынешнего года это свыше 600 тысяч человек. Если помните, то начинали мы со 100 тысяч человек в год. – объясняет Наталья Комарова. – Сейчас мы также работаем с несколькими сетевыми гостиничными компаниями, чтобы они могли прийти в наш регион. По сути, у нас ни в одном город таких нет. А это тоже важно - они ведут за собой клиентов, которые привыкли пользоваться конкретными сетями. Есть у нас и проблемы с продвижением своих туристических возможностей. Люди в других городах и регионах специально ездят в такие художественные галереи, какие есть в Ханты-Мансийске».