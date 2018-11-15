Наталья Комарова: «Ботанический сад в Сургуте вы не отстояли»

Губернатор Югры Наталья Комарова критически отозвалась о работе сургутской общественности по сохранению и приданию правового статуса городскому ботаническому саду. Об этом она заявила на пресс-конференции, проходящей в Ханты-Мансийске.

«Сад вы не отстояли. Он как был без статуса, так и остался, и вы ничего не предприняли для того, чтобы он этот статус получил. И в любую минуту он может попасть под риск, – объяснила Наталья Комарова. – Первое и главное - нет сургутского ботанического сада. Да, есть мнения, упоминания. Но как такового режима нет. Нужно оформлять соответствующий статус и уже затем, если не дай бог кто-то покусится, включать совершенно другие меры. Но на мой профессиональный взгляд - Сургутский ботанический сад вы не отстояли. Если нужна моя помощь - обращайтесь. Все будет зависеть от того, как решит город».