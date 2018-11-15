​Законопроект, увеличивающий налоговые поступления в региональные бюджеты, принят в третьем чтении

Госдума приняла в третьем чтении документ, закрепляющий нормативы распределения между бюджетами доходов от уплаты ряда налоговых платежей. По словам председателя Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, в результате реализации закона регионы дополнительно получат 1 триллион 397 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ предполагает, в частности, что с 2019 года установят нормативы зачисления акцизов на алкогольную продукцию крепостью свыше 9% в бюджеты субъектов РФ на уровне 80% и в федеральный бюджет — 20% (сейчас действует – 50%/50%). Также предполагается поэтапная передача из федерального бюджета в региональные акцизов на производимые на территории РФ автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. Нормативы достигнут 100% к 2024 году.