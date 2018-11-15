Пять муниципалитетов Югры к 1 июля 2019 году должны полностью избавиться от балков

В пяти муниципалитетах Югры к 1 июля 2019 года должны полностью снести все балки. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова отвечая на пресс-конференции, которая проходит в Ханты-Мансийске.

«По состоянию на 1 ноября текущего года где-то 3900 балков у нас остается еще для сноса. До 1 января 2019 года — это число еще сократится. Судя по всему, 5 из них должны полностью освободиться от этого наследия и до 1 июля 2019 года не только расселить, но и снести все эти строения», – рассказала Наталья Комарова.