Наталья Комарова рассказала, кто собирается вкладывать деньги в Югру

Инвестиционная политика Югры привлекает в регион новые крупные компании. Об это рассказал губернатор региона Наталья Комарова на прессу-конференции, которая проходит в Ханты-Мансийске.

«Наша политика приносит свои плоды. Поступили несколько заявок. В частности, на размещение предприятия Северстали в Сургутском районе. Это не напрямую нефтегазовая отрасль, но приблизительный годовой заказ наших компаний на металл составляет свыше 200 миллиардов рублей. – рассказывает Наталья Комарова. – Еще один пример – центр «Бажен». Полигон, на котором будут отрабатываться технологии и производство оборудования для разработки трудноизвлекаемых запасов углеводородов. Еще упомяну «БерезкаГаз», нашего давний партнер. У них в планах инвестиции в уже созданное предприятие по утилизации попутного нефтяного газа на месторождениях в районе Шапши и Салыма».