​Вартовчанин, обвинивший нового парня своей бывшей в педофилии, заплатит штраф

Суд признал виновным 35-летнего жителя Нижневартовска в ложном доносе и обязал его заплатить штраф в 120 тысяч рублей.

В июле 2018 года мужчина сообщил в правоохранительные органы о преступлении сексуального характера, совершенном в отношении его малолетней дочери. Более того, он утверждал, что надругался над ребенком сожитель его бывшей супруги.

После того, как факт преступления не подтвердился, вартовчанин сознался, что специально оговорил мужчину, надеясь таким способом вернуть бывшую супругу.

«Своими действиями мужчина не только оговорил не совершавшего преступление человека, но и отвлек силы и средства правоохранительных органов от выполнения задач по расследованию преступлений, защите законных прав и интересов граждан, которые действительно пострадали от общественно опасных посягательств», - подчеркнули в пресс-службе СУ СКР по Югре.