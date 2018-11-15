В Югре могут изменить принцип программы «Доступное жилье для молодых семей»

Принципы программы «Доступное жилье для молодых семей» в Югре могут быть изменены. В первую очередь помощь в покупке квартир могут получить те, кто уже заключил договоры кпли-продажи, сообщила Наталья Комарова на пресс-конференции, проходящей в Ханты-Мансийске.

«На инициативной группе была идея о том, чтобы направить программу в первую очередь на тех, кто уже заключил договоры купли-продажи (таких сейчас около 11 тысяч), а также на тех, кто находится на границе 36 лет. В принципе, мы к этим решениям готовы. Не уверена, что их всех поддержат. Но раз так много людей на нем настаивают, то давайте его реализуем. Есть еще одна категория, которую справедливо учесть в наших решениях - молодые семьи, участвующие в долевом строительстве, попавшие в реестр дольщиков, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков. –рассказывает Наталья Комарова. – Эту категорию вводим в перечень тех, кому оказывается господдержка как пострадавшим дольщикам. У нас есть категория граждан, которая остается в программе вне зависимости от возраста - хочу дополнить ее такими пострадавшими дольщиками».