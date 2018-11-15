В Югре разрабывается сетка внутрирегиональных авиаперевозок

В декабре в Югре должны представить сетку внутрирегиональных авиаперевозок. Об этом рассказала Наталья Комарова на пресс-конференции, которая проходит в Ханты-Мансийске. Впервые речь о плане развития внутрирегиональных авиаперевозок правительства округа совместно с компанией Ютэйр было сказано в прошлом году.

«В настоящее время до декабря должна быть закончена работа, простая, линейная. Как обычный человек, пользующийся услугами Ютэйр, попросила создать такую маршрутную сеть, которая отвечала бы на запрос каждого человека, вне зависимости от того, где он проживают. Мне интересно посмотреть на такую сетку. Потом посмотрим, сколько это будет стоить. Сегодня мы выделяем на дотирование авиабилетов 500 миллионов рублей. Не считаю, что получаем эффекты, соответственные таким сложениям. - поделилась мнением Наталья Комарова. - Когда получим сетку, посмотрим, сколько это стоит, и будем принимать решение. Это базовый шаг, который нужно сделать для того, чтобы говорить об эффективной системе внутрирегиональных и межрегиональных авиаперевозок. Она может стать моделью для развития системы авиаперевозок в РФ».