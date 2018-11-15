Наталья Комарова дала оценку форсайт-сессиям, прошедшим в Югре

Губернатор Югры Наталья Комарова положительно оценила итоги форсайт-сессий, которые прошли в регионе в этом году. Напомним, что они проводились с целью проработки мер в рамках майского указа Владимира Путина.

«Если давать оценку такому формату, то он востребован и эффективен. 25 госпрограмм, которые приняты в регионе в обеспечение национальных целей развития РФ, говорят о полном погружении граждан. Большое количество решений локального значения обеспечивают возможность влияния людей на принятие решений. - делится Наталья Комарова. - Но при создании таких площадок важно представлять, как твои предложения лягут не только на тебя, но и на все 1,6 миллиона жителей Югры. Я нередко видела, как на одной площадке конфликтовали несколько позиций, как люди меняли свое представление по тем или иным вопросам. Такой подход дает нам возможность говорить, что принятые решения - это народные государственные программы и это слышать приятно. Второе: в таком формате у нас есть возможность видеть себя со стороны. Это очень сильный эффект, добиться которого иначе нельзя. Проблемы высвечивается в полном объеме и не дает тебе шанса не найти решения - потому что прорабатывается глубоко».