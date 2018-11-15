Комарова: Округ не будет сворачивать программу дополнительного пенсионного обеспечения для бюджетников региона

В Югре не будут сворачивать программу дополнительного пенсионного обеспечения бюджетников. Об этом сообщила губернатор региона Наталья Комарова на пресс-конференции, проходящей в Ханты-Мансийске:

«Мы не планируем сворачивать программу дополнительного пенсионного обеспечения бюджетников, проект в рабочем состоянии. Ежегодно идут взносы, в этой программе свыше 200 тысяч участников. Более того, мы пытаемся вносить взносы опережающими темпами, чтобы фонд мог гарантировать и обеспечивать свои выплаты. В то же время принятые меры и взвешенная политика ХМ НПФ дают возможность говорить о защите прав участников программы и гарантировать обеспечение выплат».