​Депутат Госдумы разоблачил фейк о низких ценах в столовой парламента и получил в ответ: «Мой обед тоже стоит 200 рублей, а зарплата - 16 тысяч»

Депутат Госдумы Александр Хинштейн выложил в Twitter фотографии меню столовой нижней палаты парламента и своего обеда.

«Мой сегодняшний обед обошёлся в 253₽: закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника», - подписал он снимок.

Своим потсупком Хинштейн хотел разоблачить фейк о «копеечных» обедах в Госдуме

«То, что фейк, сомнений нет. Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10-15 лет. Нельзя сказать, что здесь все безумно дорого. Но это для столовых, не ресторанов прайс не самый низкий. Но, когда вижу, что за 20 рублей можно пообедать, у меня это вызывает мягко говоря недоумение», - сказал парламентарий Пятому каналу.

Реальная стоимость обеда стала главной новостью в топе «Яндекса». Пост в соцсети собрал сотни лайков, репостов и комментариев.

Однако некоторые пользователи не удовлетворены показанным депутатом обедом и требуют чек. Другие комментаторы считают, что даже цена обеда в 235 рублей - слишком низкая для депутатов.

«У нас таких цен нет, увеличить нужно в 3-4 раза, тогда по близимся к реальным», - отметил пользователь под ником Evil Goblin, добавив: «Да я понял, у них и зарплаты космические и пенсии фантастические и цены на обеды символические» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

«Это очень дешёвое и разнообразное питание. Питаться дома среднестатистическому гражданину выходит гораздо дороже. Надеюсь, депутаты принимают решения о прожиточном минимуме и доходах населения не опираясь на это меню. Эти цены далеки от реалий нашей жизни», - отметила Evgeniya

‏«Мое мнение.Мой обед тоже стоит больше 200 рублей(такой как у Вас),но моя зп 16 тр Просто завидуем Вам», - ответил депутату El.DUD

‏«Вот потому они и верят, что можно МЕСЯЦ питаться на 3500!», - заключила Карлова Евгения.