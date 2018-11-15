В эти минуты в Ханты-Мансийске идет пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. Портал siapress.ruбудет публиковать самое важное, что скажет глава региона на встрече с журналистами. Следите за обновлениями.
В Ханты-Мансийске идет пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой
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Сегодня в 11:54, просмотров: 157, комментариев: 0
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