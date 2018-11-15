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Фракция ЛДПР встретилась с Губернатором Югры

Во время очередной ежемесячной рабочей встречи депутатской фракции ЛДПР с главой региона руководитель фракции ЛДПР, депутат Евгений Марков поднял вопрос по конкретной молодой семье, исключенной из жилищной программы господдержки.

Дело в том, что во фракцию обратилась гражданка, проживающая в г. Нижневартовске. Она является участником подпрограммы «Доступное жилье молодым» и подпрограммы «Ипотечное жилищное кредитование» целевой Программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Улучшение жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года. У заявительницы состав семьи 3 человека, из них двое несовершеннолетние дети. Семья малообеспеченная, так как доход на троих человек ниже прожиточного минимума.

«Получилась очень неприятная ситуация – 10 сентября этого года гражданка Илларионова получила Уведомление на получения субсидий по подпрограмме «Молодая семья (имеющая детей)» утвержденной Постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2010 года № 368-п. Она в этот же день готова была сдать необходимый пакет документов, но директор Нижневартовского филиала «Ипотечного агентства Югры», пояснила, что для сдачи документов необходимо записаться на прием для сдачи этих самых документов. Заявительница спросила, не утратит ли она свое право на получение субсидии, на что последовал ответ специалиста: «Вы получили Уведомление, значит право на получение субсидии уже не утрачивается». После чего, гражданка Илларионова записалась на сдачу документов на ближайшее число – 1 октября 2018 года.

В назначенный день жительница Нижневартовска сдала необходимый пакет документов, а через четыре дня – 5 октября 2018 г. получила отказ в предоставлении субсидии с формулировкой: «об утрате права предоставления субсидии в связи с достижением ею возраста 36 лет», - рассказал руководитель фракции ЛДПР Евгений Марков главе региона.

Депутат попросил разобраться в данной ситуации, и подчеркнул, что сотрудниками «Ипотечного агентства Югры» или умышленно, или по стечению обстоятельств жительница была неправильно проинформирована, что право на получение субсидии не будет утрачено по достижению возраста 36 лет, ввиду нового юридического обстоятельства: получения уведомления. Итог печален – человека исключили из Единого списка участников жилищной подпрограммы.

Губернатор обещала дать поручение курирующему заместителю проконтролировать вопрос, разобраться в данной ситуации, попросила в целом проанализировать подобные ситуации в округе - количество идентичных случаев среди участников программы, кому было направлено уведомление на получение субсидии в течении 2018 года.

Кроме государственной поддержки молодых семей либерал-демократы Андрей Миляев, Сергей Тульников, Александр Мещангин и Игорь Винников обсудили главный вопрос повестки дня – бюджет региона на будущий период. Позиция депутатов фракции ЛДПР в том, что они воздержались от принятия бюджета в подобной редакции из-за серьезного аргумента - снижения доходной базы. Во время встречи депутаты так же затронули тему развития малой авиации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

«Мы предложили Губернатору и Правительству Югры предоставить больше возможностей для развития малой авиации на уже существующей в регионе инфраструктуре. Выгодное географическое положение населенных пунктов сегодня не используется малой авиацией, как и огромные возможности обслуживания коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП), патрулирования, охраны лесов и водных объектов. В этом направлении необходимо двигаться. Оно достаточно востребовано в регионе – имеются воздушные судна данной категории. Инфраструктура местных аэродромов и посадочных площадок с использованием самолетных авиаперевозок существует, но и на нее необходимо обратить внимание», - делится впечатлениями от встречи с главой округа руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Евгений Марков.


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Сегодня в 11:10, просмотров: 183, комментариев: 1


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Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 12:10
Тему по субсидиям у КПРФ в Сургуте слямзили. А малая авиация, это да, интересно получается. Как малый авиатор Барсов в ЛДПР вступил сразу масть поперла по лоббированию бизнеса малой авиации.

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